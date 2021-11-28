Синоптики рассказали, какая погода ждет свердловчан на следующей неделе

В середине недели в регионе вероятны осадки в виде мокрого снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели в Свердловской области будет довольно теплым, не смотря на то, что на носу уже первый месяц зимы. Синоптики обещают, что, как минимум три дня в дневное время столбики термометров будут показывать плюсовую температуру – до +3 градусов.

- Порывистый юго-западный ветер постепенно ослабеет, температура воздуха ожидается повышенной, на 3-4 градуса выше нормы, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - В начале следующей недели существенных осадков не ожидается, лишь на крайнем севере Свердловской области ожидается снег.

В середине недели вероятны осадки в виде мокрого снега, гололед и слабая дневная оттепель: ожидается температура воздуха ночью -3,-8, на севере до -10, днем +1,-4 градусов.