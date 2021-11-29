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Общество29 ноября 2021 2:53

Известный в Екатеринбурге шеф-повар ушел из ресторана, в котором проработал два года

Владимир Олькиницкий будет заниматься новыми проектами
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Фото: instagram.com/vova_o81

Фото: instagram.com/vova_o81

Известный в Екатеринбурге шеф-повар Владимир Олькиницкий ушел из ресторана «Гады, Крабы и Вино», в котором проработал два года. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

- Если бы меня попросили описать эти два года, то я бы использовал слово “Душевно”. Именно так, с душой я готовил, с душой мы собирали меню, с душой кормили и принимали комплименты и критику. Душевно я и ухожу. С владельцем проекта мы расстались на прекрасной ноте и, я надеюсь, никогда не перестанем чокаться бокалами в любимом баре, - написал Владимир.

Он также рассказал, что ему грустно и волнительно покидать кухню ресторана, но впереди ждут новые проекты и идеи. Владимир добавил, что будет посещать заведение в качестве гостя.