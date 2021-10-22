О чем говорил заместитель губернатора Павел Креков на брифинге 22 октября 2021 года

Павел Креков обозначил главные решения власти на 22 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 октября 2021 года заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал о том, какими мерами усилят борьбу с коронавирусом в регионе.

Итак, что нас ждет в ближайшие дни:

- Нерабочая неделя в Свердловской области пройдет с 30 октября по 7 ноября

- Зоны COVID-free появятся в Свердловской области с 30 октября. В перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, филармонии, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха. Для торговых центров и общепита это пока лишь рекомендательная мера;

- Школьные каникулы продлевать не будут. Они пройдут с 1 по 7 ноября;

- Те, кто не привился и не переболел коронавирусом, могут получить QR-код при наличии антител. Касается, в первую очередь тех, кто переболел бессимптомно. С этим вопросом нужно обратиться к лечащему врачу;

- Изменений в работе общественного транспорта во время «карантикул» не будет;

- В детских садах будут работать дежурные группы;

- Больницы в нерабочие дни будут работать в обычном графике.