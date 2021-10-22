Как будут работать детские сады в нерабочие дни в Свердловской области с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Для малышей откроют дежурные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области и Екатеринбурге с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Однако не все свердловчане будут отдыхать в эти дни, так как работать продолжат в обычном режиме, например, магазины, учреждения здравоохранения и производственные предприятия.

Поэтому в дошкольных учреждениях региона в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября будут открыты дежурные группы. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Мы создадим возможности, для того, чтобы дети посещали дошкольные учреждения. Дежурные группы будут работать в требуемом объеме, которые обеспечат функционирование предприятий непрерывного цикла, ряда других учреждения. Будет работать полностью система здравоохранения. Поэтому дежурные группы будут востребованы, - отметил он.

Добавим, что школьники в нерабочие дни будут отдыхать. На этот период у них запланированы осенние каникулы. Напомним, ранее из-за пандемии в Свердловской области детские сады уже работали в режиме дежурных групп.

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