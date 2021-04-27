Сейчас заведующие детских садов составляют списки детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские сады Екатеринбурга будут работать в майские праздники. Как рассказали в департаменте образования города, в дошкольных учреждениях откроют дежурные группы с 4 по 7 мая. Их могут посещать дети, чьи родители работают в эти дни.

- Заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности в работе групп в ДОУ. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно, - отметили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Между тем, школьникам Екатеринбурга тоже разрешили уйти на каникулы. Учебным заведениям дали право самостоятельно решить этот вопрос.