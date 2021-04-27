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Общество27 апреля 2021 11:59

В Екатеринбурге в майские праздники в детских садах заработают дежурные группы

Они будут открыты с 4 по 7 мая для тех, у кого родители работают в эти дни
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Сейчас заведующие детских садов составляют списки детей.

Сейчас заведующие детских садов составляют списки детей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детские сады Екатеринбурга будут работать в майские праздники. Как рассказали в департаменте образования города, в дошкольных учреждениях откроют дежурные группы с 4 по 7 мая. Их могут посещать дети, чьи родители работают в эти дни.

- Заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности в работе групп в ДОУ. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно, - отметили в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Между тем, школьникам Екатеринбурга тоже разрешили уйти на каникулы. Учебным заведениям дали право самостоятельно решить этот вопрос.