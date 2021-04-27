Будут ли работать школы и детские сады Екатеринбурга в майские праздники: отвечает департамент образования

Школы могут сами решать, как им работать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования администрации Екатеринбурга сообщил, как будут работать школы города в майские праздники. Ранее президент России Владимир Путин объявил о выходных днях в период с 1 по 10 мая с сохранением зарплаты. Но глава государства отметил, что выбирать график работы организации могут самостоятельно.

В департаменте образования дали объяснение по поводу рабочих дней для учителей.

- Работа школ в период с 4 по 7 мая будет зависеть от выполнения учебного плана и календарного учебного графика в конкретной школе. Решение об обучении с применением дистанционных технологий в указанный период руководители школ принимают самостоятельно, - сообщили там.

Также в ведомстве пояснили, как будут работать детские сады в период с 1 по 10 мая:

- Что касается работы дошкольных учреждений, то заведующие детских садов проводят опрос среди родителей о потребности работы групп в ДОУ. Опрос будет проходить до 28 апреля включительно.