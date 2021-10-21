В Екатеринбурге школьникам не собираются продлевать осенние каникулы

Минпросвещения РФ сообщил, что планирует ввести дополнительные школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге не планируют продлевать осенние каникулы для школьников. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте образования.

- Департамент образования Екатеринбурга в августе выпустил распоряжение, в котором рекомендовал школам провести осенние каникулы с 1 по 7 ноября, - уточнили там.

11 октября власти города заявили, что не собираются вводить досрочные каникулы в школах из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Хотя в соседних регионах обсуждались такие меры.

Ранее Минпросвещения РФ сообщил, что планирует ввести дополнительные школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Эта дни объявлены президентом России Владимиром Путиным нерабочими. Ведомство готовит соответствующий документ.

При этом в регионах, где нерабочие дни начнутся раньше, ведомство рекомендует раньше объявить и каникулы. В детских садах на это время организуют дежурные группы.