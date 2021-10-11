В Екатеринбурге отказались вводить досрочные каникулы в школах из-за заболеваемости COVID-19

В соседнем Пермском крае школьники могут уйти на осенние каникулы на неделю раньше запланированной даты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга не будут вводить досрочные каникулы в школах из-за заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Также мэрия не планирует их продлевать. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в департаменте образования.

- Никаких изменений не планируется, и каникулы пройдут по календарному учебному графику школ, - рассказали там.

В мэрии отметили, что рекомендовали учебным заведениям Екатеринбурга провести осенние каникулы в 2021 году с 1 по 7 ноября.

Раннее стало известно, что в соседнем Пермском крае школьники могут уйти на осенние каникулы на неделю раньше запланированной даты. Министерство образования региона рекомендовало отправить детей на каникулы с 25 октября, в некоторых школах с 27.

Также возможен вариант продления каникул на три дня. Власти приняли такое решение из-за сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом.