Замгубернатора Свердловской области рассказал, как получить QR-код без прививки

QR-коды появятся в общественных местах в Свердловской области с 30 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге рассказал, как получить QR-код тем, кто не зарегистрирован, как переболевший коронавирусом, то есть перенес инфекцию бессимптомно и тем, кто не ставил прививку, но при этом имеет антитела.

- Лечащий врач может поставить диагноз и может внести человека в регистр переболевших коронавирусной инфекцией, если это подтверждено объективными анализами. В этом случае он получит QR-код - рассказал Павел Креков.

Напомним, зоны COVID-free, куда попасть можно будет только по QR-коду, появятся в общественных местах в Свердловской области с 30 октября, а не с 8 ноября как планировалось ранее. В перечень таких зон войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты, филармонии, кинотеатры, салоны красоты, базы отдыха. Для торговых центров и общепита это пока лишь рекомендательная мера.

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