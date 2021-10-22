Павел Креков: школьные каникулы продлевать не будем

Школьные каникулы в Свердловской области продлевать не будут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 октября 2021 заявил о том, что школьные каникулы в регионе продлевать не будут. Они пройдут в плановом режиме с 1 ноября по 7 ноября.

- Каникулы совпадают с датами нерабочей недели, - отметил Павел Креков. - Продлевать их мы не планируем.

Павел Креков также рассказал о том, как будет организована работа педагогов, которые до сих пор не вакцинировались от коронавируса.

- Практически мы приближаемся к 100% вакцинации работников образования. По большому счету все остальные, а это единичные случаи, должны уйти на самоизоляцию. Их либо заменят на других педагогов, либо переведут на дистант, - добавил чиновник.

Напомним, в регионах, где нерабочие дни начнутся раньше, Минпросвещения РФ рекомендовало и школьные каникулы объявить пораньше.

- Департамент образования Екатеринбурга в августе выпустил распоряжение, в котором рекомендовал школам провести осенние каникулы с 1 по 7 ноября, - уточнили в Департаменте образования.