В Екатеринбурге на руководителя «Парка бабочек» подали иск в суд

Россельхознадзор отказал контактному зоопарку в выдаче лицензии на деятельность Фото: Алексей БУЛАТОВ

На руководителя «Парка бабочек» Юлию Шулеву подали иск в суд с требованием устранить нарушения ветеринарного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными. Их нашли во время проверки в контактном зоопарке сотрудники природоохранной прокуратуры. Об этом рассказали в фонде «Зоозащита».

- Нами получен официальный ответ от Природоохранной прокуратуры о проведенной проверке «Парка бабочек», - рассказали волонтеры в Instagram. - В связи с выявленными нарушениями в отношении руководства зоопарка возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее сотрудники фонда направляли жалобы в различные надзорные органы на «Парк бабочек» из-за нарушений, которые нашли во время его посещения после смерти обезьянки саймири. Кроме того, стало известно, что Россельхознадзор отказал контактному зоопарку в выдаче лицензии на деятельность.

- Управление Россельхознадзора по Свердловской области отказало в выдаче лицензии по результатам проверки. По ряду параметров организация не соответствовала требованиям, которые прописаны в Постановлении Правительства РФ от 30.12.2019 N 1938 (ред. от 30.12.2020) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», - подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Напомним, недавно в «Парке бабочек» пятилетнюю девочку укусила змея. После этого руководитель зоопарка заявила о его закрытии, однако она рассказала, что это никак не связано с инцидентом со змеей.

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