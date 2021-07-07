«Было подозрение на ковид»: В контактном зоопарке Екатеринбурга разгорелся скандал из-за смерти обезьянки

Обезьянку можно было спасти, но забили тревогу слишком поздно. Фото: Предоставлено зоозащитниками.

В Екатеринбурге разгорелся скандал между местными зоозащитниками и контактным зоопарком, расположенном в «Доме печати». Дело в том, что в питомнике 22 июня умерла обезьянка саймири по кличке Ася. Но, по мнению зоозащитников, животное можно было бы спасти, если бы хозяева вовремя обратились за помощью.

- О том, что Ася заболела, нам сообщила бывшая сотрудница контактного зоопарка - она уволилась совсем недавно. По ее словам обезьянка была вялая, у нее началась одышка. Но в ветеринарную клинику ее отвезли не сразу. Из-за этого было упущено драгоценное время, - рассказывает представитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман.

Когда самочувствие животного ухудшилось, ее повезли в ветклинику, но оттуда, через время, ее попросили забрать.

- Было подозрение на ковид и пневмонию, - продолжает Анна Вайман. – В клинике попросили забрать животное, так как испугались, что это коронавирус и он заразен. В итоге пришлось ее забрать к себе, так как в клинике оставлять было нельзя и в контактный зоопарк везти тоже. Ася умирала на руках экс-сотрудницы.

Без кислорода обезьянка прожила совсем немного. Фото: Предоставлено зоозащитниками.

Корреспонденту «КП – Екатеринбург» в контактном зоопарке подтвердили, что ветеринары в клинике заподозрили у Аси пневмонию, либо опухоль в легких.

-Асю мы оставили в ветеринарной клинике под кислородом. С нашей стороны, несмотря на дороговизну стационара, было все сделано,- настаивают в зоопарке.- Сутки в «ветеринарке» стоят 4-5 тысяч рублей. Мы были готовы оплачивать и дальше, но нам через время позвонили из клиники и сказали забрать животное, так как у нее что-то непонятное. Вероятно, все боятся коронавирусной инфекции.

Сейчас зоозащитники добиваются того, чтобы зоопарк проверила прокуратура и Россельхознадзор. По словам зоозащитницы Анны Вайман, животных содержат с нарушениями.

-У этой организации два контактных зоопарка. Второй находится на Героев России, 2 и называется «Простоквашино». Там, например, есть козленок, у которого сломана ножка, - добавляет Анна Вайман. - Федеральный закон запрещает контактировать с животными. Согласно статье «Об ответственном обращении с животными» деятельность с применением тактильных контактов запрещена.

Но представители контактного зоопарка в разговоре с «КП»-Екатеринбург подчеркнули, что как раз получают лицензию на такой вид деятельности. В связи с этим в «Дом печати» сегодня пришли сотрудники Свердловского Россельхознадзора.

Зоозащитники недовольны таким положением дел и планируют обратиться во все возможные инстанции, чтобы не допустить получения лицензии. Кроме того, пояснили, что из-за скандала с обезьянкой, от владельца контактного зоопарка бывшей сотруднице начали поступать угрозы.

- На все вранье, юристы будут готовить иски в суд, по статьям сама посмотришь. У прокуратуры суд выиграли, а по тебе будет дело техники, - говорится в сообщении, которое пришло бывшей сотруднице. - Пусть тебе зоошизы, которым лишь бы хайпануть и помогают.

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