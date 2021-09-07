Будущих хозяев ждет собеседование: что будет с животными после закрытия «Парка бабочек»

Парк бабочек закроется, как только пристроит всех животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

О закрытии «Парка бабочек» в Екатеринбурге объявили 30 августа, после того, как в нем змея укусила 5-летнюю девочку. Владельцы рассказали, что закроют трогательный зоопарк, как только пристроят всех животных, которых на данный момент около ста. Помимо самих бабочек в парке также есть курицы и цыплята, шиншиллы, кролики и другие грызуны, а также экзотические животные, такие как змеи, страусы и игуаны.

Сейчас в зоопарке около ста животных, среди которых есть и домашние, и экзотические питомцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как только «Парк бабочек» объявил о закрытии, от жителей Екатеринбурга сразу же начали поступать звонки. Люди сами предлагают забрать животных, но владельцы зоопарка не торопятся раздать всех обитателей «Парка бабочек». К передаче животных в специальные питомники или же в добрые руки директор зоопарка Юлия Шулева подходит основательно. Прежде чем передать животных новым владельцам, с ними даже проводят собеседования.

Дикие виды животных, такие как змеи, игуаны и страусы будут переданы в специальные питомники Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наша задача – передать животных тем людям, которые любят их и умеют за ними правильно ухаживать, - рассказала Юлия. - Экзотических животных мы планируем передать в питомники. А вот, чтобы отдать домашних животных будущим владельцам, мы проводим собеседование по телефону. Когда люди звонят и говорят, что готовы взять курочку, кролика или хомяка, мы задаем вопросы, чтобы понять, насколько человек готов оказать животному должный уход.

Директор зоопарка Юлия Шулева проводит собеседование прежде чем отдать животных будущим владельцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

С момента объявления о закрытии «Парка бабочек» владельцы пристроили только 10 животных из 100, среди них несколько морских свинок. Также сейчас владелица зоопарка Юлия Шулева активно проводит переговоры с питомниками Екатеринбурга и готовит необходимые документы, чтобы пристроить всех экзотических животных «Парка бабочек».

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