Опрашиваются возможные очевидцы и персонал. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Екатеринбурге в контактном зоопарке «Парк бабочек» змея укусила пятилетнюю девочку. Следственный комитет начал проверку на предмет возможного наличия признаков преступления по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Кроме этого следователи выяснят степень причиненного вреда здоровью девочки. Получить комментарий от руководства контактного зоопарка на момент публикации не удалось.