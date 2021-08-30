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Дом. Семья30 августа 2021 8:41

В контактном зоопарке Екатеринбурга змея укусила 5-летнюю девочку

Следственный комитет проводит проверку
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Опрашиваются возможные очевидцы и персонал.

Опрашиваются возможные очевидцы и персонал.

Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Екатеринбурге в контактном зоопарке «Парк бабочек» змея укусила пятилетнюю девочку. Следственный комитет начал проверку на предмет возможного наличия признаков преступления по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Кроме этого следователи выяснят степень причиненного вреда здоровью девочки. Получить комментарий от руководства контактного зоопарка на момент публикации не удалось.

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