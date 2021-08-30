В Екатеринбурге закрывается зоопарк, в котором девочка пострадала от укуса змеи

Опрашиваются возможные очевидцы и персонал. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Екатеринбурге закрывается зоопарк «Парк бабочек», в котором накануне пятилетняя девочка пострадала от укуса змеи. Родители пятилетней малышки хотели сделать фото ребенка со змеей на ее шее, однако неожиданно животное решило нападать. Инцидент произошел в воскресенье вечером.

- Мы закрываем зоопарк, но не из-за инцидента со змеей. Он никогда не приносил прибыли. Даже предыдущим владельцам. Мы всегда хотели знакомить людей с животными, а нас называли убийцами, - рассказала директор «Парка бабочек» Юлия Шулева.

Также, по словам руководства, родители пострадавшей девочки не имеют претензий, в свою очередь им предоставили им все документы о том, что змея абсолютно здорова. У девочки не было испуга или травм, врачи сказали просто обработать место укуса зеленкой. Ситуацию взял под свой контроль председатель СК Александр Бастрыкин.