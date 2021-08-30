Алескандр Бастрыкин взял на контроль дело девочки, пострадавшей от укуса змеи в Екатеринбурге

Опрашиваются возможные очевидцы и персонал. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело пятилетней девочки, которую в контактном зоопарке «Парк бабочек» укусила змея. Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда малышка хотела сфотографироваться с животным.

- В рамках проверки, проводимой на предмет возможного наличия признаков статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сотрудниками СУ СК по Свердловской области в настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СК России.

Директор зоопарка заявил, что родители пострадавшей девочки не имеют претензий, в свою очередь руководство предоставило им все документы о том, что змея абсолютно здорова. У девочки не было испуга или травм, врачи сказали просто обработать место укуса зеленкой.