Следственный комитет выяснит причины взрыва газа в жилом доме на Уралмаше

Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и стекла по стояку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку после инцидента с хлопком газа в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

- Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, - говорится в сообщении.

Также следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Хлопок газа произошел 8 сентября в девятиэтажке на Индустрии, 57/2. Взрыв случился на первом этаже в одной из квартир. Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и стекла по стояку.

В результате пострадал владелец квартиры, где произошло ЧП. У него обожжены 40% тела. Его доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из квартир 30 взрослых и 6 детей. Видео с места происшествия можно посмотреть тут.

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