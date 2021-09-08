Следственный комитет выяснит причины взрыва газа в жилом доме на Уралмаше

Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и стекла по стояку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Следственный комитет по Свердловской области организовал проверку после инцидента с хлопком газа в жилом доме в Екатеринбурге. Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.
- Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, - говорится в сообщении.
Также следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Хлопок газа произошел 8 сентября в девятиэтажке на Индустрии, 57/2. Взрыв случился на первом этаже в одной из квартир. Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире и стекла по стояку.
В результате пострадал владелец квартиры, где произошло ЧП. У него обожжены 40% тела. Его доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из квартир 30 взрослых и 6 детей. Видео с места происшествия можно посмотреть тут.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка