На Уралмаше в жилом доме произошел взрыв газа

К девятиэтажному дому прибыли экстренные службы. Фото: сервис Яндекс.Карты

В Екатеринбурге в жилом доме на Уралмаше утром 8 сентября произошел взрыв газа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает источник в экстренных службах.

Взрыв произошел на улице Индустрии, 57/2. ЧП случилось на первом этаже в девятиэтажке.

После взрыва спасатели начали эвакуацию жильцов. На данный момент эвакуировано 30 взрослых и 6 детей.

По словам источника «КП», в подъезде ударной волной выбило оконную раму и стекла в окнах. Взрыв произошел в квартире на первом этаже девятиэтажки. Пострадал мужчина, у которого, по предварительным данным, сильные ожоги. На место происшествия выехала реанимация.

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