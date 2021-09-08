Пострадавший при взрыве газа в Екатеринбурге находится в тяжелом состоянии: обожжено 40% тела

На месте работают экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно состояние мужчины, который пострадал от взрыва газа в Екатеринбурге. Напомним, ЧП произошло 8 сентября на Индустрии, 57/2.

Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент случился в 11:20 на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Взрывной волной выбило оконные рамы в квартире, а также стекла по стояку.

В результате ЧП пострадал мужчина – владелец квартиры, где взорвался газ.

- У пострадавшего диагностировано 40% ожога тела. Его состояние тяжелое. Мужчина был госпитализирован в 40-ю горбольницу, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в экстренных службах.

Из дома эвакуировали 36 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме, где произошло ЧП, имеется семь подъездов. Но эвакуировать пришлось лишь жильцов одного из них. Всего из квартир вывели 36 человек, среди них шестеро детей.

Взрыв произошел на первом этаже девятиэтажки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области, на месте работают 37 спасателей и 12 единиц пожарно-спасательной техники. В ведомстве добавили, что стены дома в результате взрыва не пострадали.