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Происшествия8 сентября 2021 9:52

Из жилого дома на Уралмаше, где взорвался газ, эвакуировали 36 человек

Сейчас на месте ЧП работают спасатели
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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На месте работают сотрудники экстренных служб

На месте работают сотрудники экстренных служб

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме на Уралмаше произошел взрыв газа. ЧП случилось на Индустрии, 57/2.

Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, газ взорвался на первом этаже жилого дома.

- Пострадал мужчина, находившийся в квартире, у него сильные ожоги, - уточнил наш собеседник, - уточнил наш собеседник.

Он назвал число людей, которых эвакуировали из подъезда, где произошел взрыв.

- Эвакуированы 30 взрослых и шестеро детей, - отметил наш собеседник.