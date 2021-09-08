Из жилого дома на Уралмаше, где взорвался газ, эвакуировали 36 человек

На месте работают сотрудники экстренных служб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме на Уралмаше произошел взрыв газа. ЧП случилось на Индустрии, 57/2.

Как рассказал «КП» источник в экстренных службах, газ взорвался на первом этаже жилого дома.

- Пострадал мужчина, находившийся в квартире, у него сильные ожоги, - уточнил наш собеседник, - уточнил наш собеседник.

Он назвал число людей, которых эвакуировали из подъезда, где произошел взрыв.

- Эвакуированы 30 взрослых и шестеро детей, - отметил наш собеседник.