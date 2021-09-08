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Происшествия8 сентября 2021 9:40

Во время взрыва газа в Екатеринбурге пострадал мужчина: «Едет реанимация»

У него диагностированы сильные ожоги
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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ЧП произошло на первом этаже жилого дома на Индустрии, 57/2. Фото: google.com/maps

ЧП произошло на первом этаже жилого дома на Индустрии, 57/2. Фото: google.com/maps

В жилом доме на Уралмаше произошел взрыв газа. ЧП случилось утром 8 сентября на первом этаже жилого дома на Индустрии, 57/2.

- Выбиты стекла в подъезде и оконная рама в квартире. По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже жилого дома. Пострадал один мужчина, у него сильные ожоги, на место следует реанимация, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в экстренных службах.

В ГУ МЧС по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.