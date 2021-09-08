Взрывной волной выбило стекла. К счастью, стены дома не пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появилось видео с места взрыва газа в Екатеринбурге, который произошел 8 сентября в 11:20. ЧП случилось на первом этаже жилого дома на Индустрии, 57/2.

В результате взрыва пострадал один человек – хозяин квартиры. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

В причинах взрыва газа сейчас разбираются экстренные службы и силовики.

- Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также проверку по поводу случившегося проводит и прокуратура.

Вокруг дома выставили оцепление из бойцов Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели эвакуировали из дома 36 человек. Недавно жильцам разрешили вернуться в квартиры, передает наш корреспондент с места событий.