Площадь лесного пожара под Ревдой увеличилась до 300 гектаров

В Свердловской области лес на границе Европы и Азии начал гореть в середине августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесные пожары в Ревдинском городском округе под Екатеринбургском занимают 302,5 гектара. Об этом говорится в сообщении Департамента информационной политики Свердловской области.

Также крупное возгорание зафиксировано в лесничестве Пышминского городского округа. Там огонь охватил 3 100 гектаров. В Первоуральском городском округе пожар занял 914,9 гектара.

На четыре часа Московский тракт пришлось перекрыть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области лес на границе Европы и Азии начал гореть в середине августа. На пожароопасности сказалось и то, что в эти дни жара в регионе достигала +35 градусов.

24 августа стало известно, что лесные пожары в Свердловской области дошли до горы Волчиха. Стихия приблизилась вплотную к трассе «Екатеринбург — Пермь». Из-за этого движение транспорта пришлось закрыть на четыре часа. Сейчас в регионе продолжают бороться с 15 природными пожарами.

Гектары леса превратились в пепел Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 августа в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и град. Также синоптики прогнозируют ветер до 25 метров в секунду. Благодаря такой погоде пожары постепенно должны сойти на нет. Однако пока обстановка остается сложной.

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