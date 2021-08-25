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Происшествия25 августа 2021 11:15

Площадь лесного пожара под Ревдой увеличилась до 300 гектаров

В Свердловской области действуют 15 очагов возгорания в лесной зоне
Анастасия ШИПИЦИНА
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В Свердловской области лес на границе Европы и Азии начал гореть в середине августа

В Свердловской области лес на границе Европы и Азии начал гореть в середине августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесные пожары в Ревдинском городском округе под Екатеринбургском занимают 302,5 гектара. Об этом говорится в сообщении Департамента информационной политики Свердловской области.

Также крупное возгорание зафиксировано в лесничестве Пышминского городского округа. Там огонь охватил 3 100 гектаров. В Первоуральском городском округе пожар занял 914,9 гектара.

На четыре часа Московский тракт пришлось перекрыть

На четыре часа Московский тракт пришлось перекрыть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области лес на границе Европы и Азии начал гореть в середине августа. На пожароопасности сказалось и то, что в эти дни жара в регионе достигала +35 градусов.

24 августа стало известно, что лесные пожары в Свердловской области дошли до горы Волчиха. Стихия приблизилась вплотную к трассе «Екатеринбург — Пермь». Из-за этого движение транспорта пришлось закрыть на четыре часа. Сейчас в регионе продолжают бороться с 15 природными пожарами.

Гектары леса превратились в пепел

Гектары леса превратились в пепел

Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 августа в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и град. Также синоптики прогнозируют ветер до 25 метров в секунду. Благодаря такой погоде пожары постепенно должны сойти на нет. Однако пока обстановка остается сложной.

Пожар на Волчихинском водохранилище 2021

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