В Свердловской области спасатели МЧС продолжают бороться с 15 лесными пожарами

Сложнее всего спасателям МЧС сейчас приходится на пожарах в Первоуральском и Пышминском городском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 300 сотрудников МЧС и 25 единиц пожарно-спасательной техники продолжают ликвидировать 15 лесных пожаров. Огнем сейчас охвачено 6,4 гектар. Мониторинг обстановки ведется в круглосуточном режиме в том числе с использованием беспилотников.

- Чтобы не допустить распространения лесного пожара на населенные пункты, в их окрестностях проводят опашку и создают минерализованные полосы, которые помогают отсечь пламя лесного пожара от жилых строений, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Сложнее всего спасателям МЧС сейчас приходится на пожарах в Первоуральском и Пышминском городском округе. Под Первоуральском на сейчас четыре очага общей площадью 1,5 гектар, в Пышме лес горит на площади 4,6 гектар. Угрозы распространения пожаров на населенный пункты нет.

Из-за жары также на территории области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. В ГУ МЧС по Свердловской области просят жителей быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.

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