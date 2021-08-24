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Происшествия24 августа 2021 15:22

Пожар под Ревдой у Волчихинского водохранилища: что известно на 24 августа 2021

В районе городов Ревда и Первоуральск полыхает огонь, из-за этого перекрыта федеральная трасса
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Пожар полыхает у самой трассы. Фото: скрин с видео Алексея Беззуба

Пожар полыхает у самой трассы. Фото: скрин с видео Алексея Беззуба

24 августа 2021 года лесной пожар под городом Ревда в районе Волчихинского водохранилища в 40 километрах от Екатеринбурга вплотную подошел к федеральной трассе Екатеринбург – Пермь (Московский тракт).

На трассе много спасательной техники

На трассе много спасательной техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огонь молниеносно перекидывался с одного дерева на другое, быстро распространяясь вдоль трассы.

В районе 15 часов из-за сильного задымления и плохой видимости экипажи ДПС перекрыли Московский тракт для движения с 318 по 326 километр, отправляя транспорт через город Первоуральск. Здесь скопилась большая пробка из фур, легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Трассу заволокло дымом

Трассу заволокло дымом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть позже для тушения пожара вылетел вертолет МЧС.

- Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля», - уточняют сотрудники пресс-службы ГИБДД по Свердловской области.

Также сотрудники ГИБДД просят автолюбителей по возможности воздержаться от поездки по данному направлению. Ситуация усложняется жаркой погодой, на улице +33 градуса, также в этом районе много садов и сельских населенных пунктов.

Напомним, что пожар под Первоуральском начался в середине августа. К 18 числу его площадь достигла 40 гектаров, сейчас она превышает 50 гектаров. С огнем ведут борьбу больше сотни спасателей МЧС и сотрудников авиалесохраны. Сегодня к ним подключились местные жители.

В уральском Гидрометцентре сообщили, что ветер уносит дым в сторону от населенных пунктов.

Недалеко от места пожара сосредоточены силы МЧС

Недалеко от места пожара сосредоточены силы МЧС

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщению Администрации Ревды, сейчас в городском округе действуют пять пожаров. Для тушения которых привлечены спасатели МЧС, добровольцы, военные, сотрудники благотворительных фондов «Ника» и «Дорога к жизни». Также задействована тяжелая техника, которую предоставил «СУМЗ».

25 августа патрулировать леса начнут сотрудники полиции.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть трассу Екатеринбург – Пермь на протяжении 26 километров с 300 по 326 километр.

- Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда-Первоуральск, - сообщают спасатели.

Трасса Екатеринбург - Пермь перекрыта с 300 по 326 километр

Трасса Екатеринбург - Пермь перекрыта с 300 по 326 километр

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Почему так медленно тушат лесные пожары?

- Самый простой способ — обвинить пожарных в том что они плохо работают. Но это неправильно, - считает Сергей Залесов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод России, заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ. - Ситуация в этом году сложилась очень сложная. Вся лесная подстилка просохла, высохли болота. Очень трудно остановить такой лесной пожар.

Пожары под Первоуральском
Под Первоуральском продолжает бушевать лесной пожар

Основная причина медленного тушения пожаров сейчас в том, что мы не подготовились к пожароопасному сезону. Это работа по противопожарному устройству лесов. Она не выполнена. Не выделяется финансирование. Пожар потушили бы быстрее, если бы минерализованные полосы где надо были прокопаны, а валежник убран. К сожалению, подготовительных работ не выполнено.

на трассе пробка растянулась на несколько километров

на трассе пробка растянулась на несколько километров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаете когда последнее финансируемое научное исследование проводилось в Свердловской области по противопожарному устройству лесов? В 1934 году! Тогда на маршруте Екатеринбург-Каменск Уральский выясняли, как защитить леса от искр паровозов. Больше денег на научные исследования по противопожарному устройству лесов Свердловская область не выделяла.

Трассу Екатеринбург - Пермь заволокло дымом из-за лесного пожара
24 августа 2021 года из-за сильного лесного пожара недалеко от города Ревда в районе Волчихинского водохранилища трассу заволокло дымом. Видео: читатель "КП"

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