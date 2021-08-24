Пожар под Ревдой у Волчихинского водохранилища: что известно на 24 августа 2021

Пожар полыхает у самой трассы. Фото: скрин с видео Алексея Беззуба

24 августа 2021 года лесной пожар под городом Ревда в районе Волчихинского водохранилища в 40 километрах от Екатеринбурга вплотную подошел к федеральной трассе Екатеринбург – Пермь (Московский тракт).

На трассе много спасательной техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Огонь молниеносно перекидывался с одного дерева на другое, быстро распространяясь вдоль трассы.

В районе 15 часов из-за сильного задымления и плохой видимости экипажи ДПС перекрыли Московский тракт для движения с 318 по 326 километр, отправляя транспорт через город Первоуральск. Здесь скопилась большая пробка из фур, легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Трассу заволокло дымом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть позже для тушения пожара вылетел вертолет МЧС.

- Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля», - уточняют сотрудники пресс-службы ГИБДД по Свердловской области.

Также сотрудники ГИБДД просят автолюбителей по возможности воздержаться от поездки по данному направлению. Ситуация усложняется жаркой погодой, на улице +33 градуса, также в этом районе много садов и сельских населенных пунктов.

Напомним, что пожар под Первоуральском начался в середине августа. К 18 числу его площадь достигла 40 гектаров, сейчас она превышает 50 гектаров. С огнем ведут борьбу больше сотни спасателей МЧС и сотрудников авиалесохраны. Сегодня к ним подключились местные жители.

В уральском Гидрометцентре сообщили, что ветер уносит дым в сторону от населенных пунктов.

Недалеко от места пожара сосредоточены силы МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщению Администрации Ревды, сейчас в городском округе действуют пять пожаров. Для тушения которых привлечены спасатели МЧС, добровольцы, военные, сотрудники благотворительных фондов «Ника» и «Дорога к жизни». Также задействована тяжелая техника, которую предоставил «СУМЗ».

25 августа патрулировать леса начнут сотрудники полиции.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть трассу Екатеринбург – Пермь на протяжении 26 километров с 300 по 326 километр.

- Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда-Первоуральск, - сообщают спасатели.

Трасса Екатеринбург - Пермь перекрыта с 300 по 326 километр Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Почему так медленно тушат лесные пожары?

- Самый простой способ — обвинить пожарных в том что они плохо работают. Но это неправильно, - считает Сергей Залесов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный лесовод России, заведующий кафедрой лесоводства УГЛТУ. - Ситуация в этом году сложилась очень сложная. Вся лесная подстилка просохла, высохли болота. Очень трудно остановить такой лесной пожар.

Основная причина медленного тушения пожаров сейчас в том, что мы не подготовились к пожароопасному сезону. Это работа по противопожарному устройству лесов. Она не выполнена. Не выделяется финансирование. Пожар потушили бы быстрее, если бы минерализованные полосы где надо были прокопаны, а валежник убран. К сожалению, подготовительных работ не выполнено.

на трассе пробка растянулась на несколько километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаете когда последнее финансируемое научное исследование проводилось в Свердловской области по противопожарному устройству лесов? В 1934 году! Тогда на маршруте Екатеринбург-Каменск Уральский выясняли, как защитить леса от искр паровозов. Больше денег на научные исследования по противопожарному устройству лесов Свердловская область не выделяла.

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