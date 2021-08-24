С ГЛК Волчиха эвакуируют персонал. Фото: читатель "КП"

Власти Ревды рассказали о причинах пожаров. На данный момент перекрыто восемь километров Московского трассы.

- Причины пожаров – человеческий фактор. В районе Новомариинского водохранилища – подозрения, что это охотники, - рассказала Татьяна Шадрина, главный специалист по ГО и ЧС администрации.

В МЧС уже заявили, что к тушению пожара готов подключиться вертолет МИ-8. Всего в ликвидации пожара задействованы 71 человек и 17 единиц техники представителей авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев.

- В 5 километрах от пожара находится Волчихинское водохранилище для забора воды, - отметили в свердловском главке МЧС.

Напомним, что в районе Первоуральска по-прежнему не могут потушить пожар возле СНТ «Мирный».

По уточненной информации перекрыт участок автомобильной дороги Р-242 «Екатеринбург – Пермь» с 300 км по 326 км. Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск. Также перекрыта дорога Ревда-Первоуральск.