Дым выходит на трассу. Фото: instagram.com/ekb_chp/

Во вторник, 24 августа, в окрестностях Ревды у Волчихинского водохранилища появилось несколько сильных очагов лесного пожара. Огонь стал быстро перекидываться с дерева на дерево и скоро подобрался к дороге Московского тракта. Из-за этого рядом с опасным участком перекрыли движение транспорта.

- В связи с природным пожаром введены ограничения на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург», здесь перекрыт участок с 318 по 326 километр, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - Со стороны Ревды объезд организован через развязку Ревда-СУМЗ по старой дороге на Первоуральск, со стороны Первоуральска через городскую черту, поселок Билимбай и автодорогу «Первоуральск-Шаля».

У подъездов к опасному участку сейчас дежурят машины дорожно-патрульной службы. Всех, кто подъезжает они информируют о том, что дорога закрыта.

- Автолюбителям, планирующим поездки в этом направлении необходимо заранее планировать маршрут с учетом объездных путей, либо вообще воздержаться от поездки, - уточняют в ГИБДД. - В городе Первоуральске наряды ДПС выставлены на крупные перекрестки, инспекторы ДПС осуществляют распорядительно-регулировочные действия, оказывают помощь автолюбителям.