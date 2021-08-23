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Происшествия23 августа 2021 18:35

Ад на земле Уральской, или как под Первоуральском горят леса

Если и есть ад, то он вряд ли сможет чем-то удивить тех, кто сегодня тушит лесные пожары
Алексей БУЛАТОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Спасатели говорят - лесной пожар опасен своей хитростью. А вкупе с ветром - просто непредсказуем

Спасатели говорят - лесной пожар опасен своей хитростью. А вкупе с ветром - просто непредсказуем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу на минуту повисла тишина. Тихо стало настолько, что слышно как на выгоревшую землю падают пожухлые листья. Пожарный, что стоял рядом вдруг говорит: «Уходим! Бегом! Верховой идет!»

Путь к лесному пожару преграждает пост ДПС. Пропускают только местных жителей и пожарных

Путь к лесному пожару преграждает пост ДПС. Пропускают только местных жителей и пожарных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этих 100 квадратных метрах леса всего 5 человек, двое пожарных, двое местных садоводов и я. Резко разворачиваемся, и проходим около 100 метров к СНТ «Мирный», что под Первоуральском. Ветер резко изменил направление, усилился, и раздул огонь.

В "Буханке" едет подкрепление их Алапаевского отделения Авиалесохраны

В "Буханке" едет подкрепление их Алапаевского отделения Авиалесохраны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым плотными клубами повалил в нашу сторону. Глаза режет сразу, дышать тоже сложно, приходится присаживаться и пропускать дым над собой. Ветер снова меняет направление, и дым отступает, но огонь уже занял несколько деревьев, и то там, то здесь слышно, как березы и сосны падают, истлевшие у самой земли.

В самом саду "Мирный" спасатели разбили небольшой лагерь. Здесь они пополняют запасы воды, едят и отдыхают

В самом саду "Мирный" спасатели разбили небольшой лагерь. Здесь они пополняют запасы воды, едят и отдыхают

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От переднего края пожара до сада «Мирный» около 200 метров. Тут всего-то 150 домов, но он растянулся больше чем на километр, в просеке для ЛЭП. И в выходные, когда угроза подхода огня к домам была наиболее вероятна, садоводов эвакуировали. Тогда пожарным удалось удержать огонь на достаточном от «Мирного» расстоянии. Людям разрешили вернуться, и они взялись за лейки, ведра и садовые шланги, и вышли помогать спасателям.

Это Александр. Его дому в саду еще вчера грозил пожар, а сегодня он пытается удержать огонь на расстоянии

Это Александр. Его дому в саду еще вчера грозил пожар, а сегодня он пытается удержать огонь на расстоянии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едем в «буханке» с зам начальника Авиалесохраны Владимиром Лютовым, его невозмутимости и спокойствию диву даешься. Мне как обычному «гражданскому» вид горящей щепки – уже повод для тревоги, а с ним мы едем, сквозь серую пелену, и кажется, весь мир ей окутан, но он говорит: «Ситуация нормальная, рабочая. Закольцуем его (пожар), а вечером он от нас ушел, сегодня снова закольцуем, на большей площади».

В какие-то моменты, когда ветер меняет направление, становится совсем ничего не видно из-за дыма

В какие-то моменты, когда ветер меняет направление, становится совсем ничего не видно из-за дыма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС отправили сюда 31 пожарного, еще около 30 человек – авиалесоохрана. Причем приезжают с других уголков области, с Серова, с Алапаевска и прочих. Есть еще три волонтера, ну и «местное ополчение».

Благодаря такой тактике, пожарным с ранцевыми огнетушителями не приходится бегать туда-сюда сотни метров по дымному лесу

Благодаря такой тактике, пожарным с ранцевыми огнетушителями не приходится бегать туда-сюда сотни метров по дымному лесу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто лично заинтересован остановить огонь – Александра Николаевна Михайленко. Эта бабушка вместе со всей семьей еще вчера уезжала из сада во время эвакуации, а сегодня, с пятью другими членами семьи, тушит пожар. Ее 10-летний внук все лето провел в саду. Тут свежий воздух, а он аллергик. И вдруг – пожар. Дым по всей округе.

В ход идет все, что может лить воду. Даже садовая лейка встала на вооружение пожарных

В ход идет все, что может лить воду. Даже садовая лейка встала на вооружение пожарных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей оставили в городе, а взрослые – снова в сад. За дом еще несколько лет нужно выплачивать кредит, и она стоит с садовым шлангом, наполняет водой ранцевые огнетушители пожарным, чтобы им не приходилось наматывать по лесу лишние километры.

Иногда в лесу повисает полная тишина. Спасатели говорят, что это верный признак верхового пожара, и нужно уходить дальше, чтоб огонь не успел отрезать от своих

Иногда в лесу повисает полная тишина. Спасатели говорят, что это верный признак верхового пожара, и нужно уходить дальше, чтоб огонь не успел отрезать от своих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приметно тоже самое делает ее сосед, Александр. Он ушел чуть дальше вглубь леса, и с садового шланга проливает почерневшую землю.

Уместных мужиков опыта в тушении лесных пожаров не много, но мотивация решает

Уместных мужиков опыта в тушении лесных пожаров не много, но мотивация решает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самого переднего края – двое пожарных, и еще пара местных мужиков. Они ведрами и лейками носят «патроны» для ранцевого огнетушителя. Так, почти не прерываясь, спасатель проливает очаги огня. Другой, лопатой закапывает другие очаги. Удивительно то, как они работают в этих условиях.

Приходится проливать даже небольшие очаги. те, из которых огонь раздуваемый ветром, может снова пойти пожирать лес

Приходится проливать даже небольшие очаги. те, из которых огонь раздуваемый ветром, может снова пойти пожирать лес

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице – около +35С, еще этот жар отовсюду. Даже земля местами горячая. Видимость около 30 метров. Вдали трещат деревья. Пламя ползет по стволу вверх, дерево падает, и увлекает за собой другое. Ждем пока ветер сменит направление. После – гасят те небольшие очаги, что успели зародиться.

Добровольцы из числа садоводов, протягивают шланги вглубь леса, и стараются проливать землю как можно дальше, дольше удерживая огонь

Добровольцы из числа садоводов, протягивают шланги вглубь леса, и стараются проливать землю как можно дальше, дольше удерживая огонь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По дороге встречаю еще одну «Буханку», в ней четыре человека. Это усиление из Алапаевской Авиалесохраны. Один из них – Олег. Говорит, едут сюда на 5 дней. И ситуация такова, что если их прислали – значит она пока не улучшается.

В число "Народного ополчения" пришли и пожилые супруги Михайленко, ведь им еще 5 лет платить за свой домик в саду. Потому на тушение пожара вышли все взрослые, оставив детей в Екатеринбурге

В число "Народного ополчения" пришли и пожилые супруги Михайленко, ведь им еще 5 лет платить за свой домик в саду. Потому на тушение пожара вышли все взрослые, оставив детей в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едут молча, с собой только самое необходимое. Ранцевые огнетушители, и еда. Видно, что уже не впервые на лесных пожарах, и точно уж не в последний раз. Иду в сторону выезда, а они уезжают своей дорогой, прямо в серую, непроглядную пелену, туда, где вместе с бабушками вооруженной садовым шлангом, будут охранять лес от людей, а людей от леса.

На счастье садоводов, поблизости есть водоем для полива

На счастье садоводов, поблизости есть водоем для полива

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Береза выгорела дотла внутри аж до 3 метров вверх, и упала

Береза выгорела дотла внутри аж до 3 метров вверх, и упала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местные мужики организовали поднос "патронов" для пожарных в глубине леса

Местные мужики организовали поднос "патронов" для пожарных в глубине леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый сложный пожар - верховой. Передвигаясь по кронам деревьев, он может мгновенно перемещаться на огромные расстояния

Самый сложный пожар - верховой. Передвигаясь по кронам деревьев, он может мгновенно перемещаться на огромные расстояния

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порой ветер, меняя направление, полностью заносит дымом единственную дорогу в сад

Порой ветер, меняя направление, полностью заносит дымом единственную дорогу в сад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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