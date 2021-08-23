Ад на земле Уральской, или как под Первоуральском горят леса

Спасатели говорят - лесной пожар опасен своей хитростью. А вкупе с ветром - просто непредсказуем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лесу на минуту повисла тишина. Тихо стало настолько, что слышно как на выгоревшую землю падают пожухлые листья. Пожарный, что стоял рядом вдруг говорит: «Уходим! Бегом! Верховой идет!»

Путь к лесному пожару преграждает пост ДПС. Пропускают только местных жителей и пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этих 100 квадратных метрах леса всего 5 человек, двое пожарных, двое местных садоводов и я. Резко разворачиваемся, и проходим около 100 метров к СНТ «Мирный», что под Первоуральском. Ветер резко изменил направление, усилился, и раздул огонь.

В "Буханке" едет подкрепление их Алапаевского отделения Авиалесохраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым плотными клубами повалил в нашу сторону. Глаза режет сразу, дышать тоже сложно, приходится присаживаться и пропускать дым над собой. Ветер снова меняет направление, и дым отступает, но огонь уже занял несколько деревьев, и то там, то здесь слышно, как березы и сосны падают, истлевшие у самой земли.

В самом саду "Мирный" спасатели разбили небольшой лагерь. Здесь они пополняют запасы воды, едят и отдыхают Фото: Алексей БУЛАТОВ

От переднего края пожара до сада «Мирный» около 200 метров. Тут всего-то 150 домов, но он растянулся больше чем на километр, в просеке для ЛЭП. И в выходные, когда угроза подхода огня к домам была наиболее вероятна, садоводов эвакуировали. Тогда пожарным удалось удержать огонь на достаточном от «Мирного» расстоянии. Людям разрешили вернуться, и они взялись за лейки, ведра и садовые шланги, и вышли помогать спасателям.

Это Александр. Его дому в саду еще вчера грозил пожар, а сегодня он пытается удержать огонь на расстоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едем в «буханке» с зам начальника Авиалесохраны Владимиром Лютовым, его невозмутимости и спокойствию диву даешься. Мне как обычному «гражданскому» вид горящей щепки – уже повод для тревоги, а с ним мы едем, сквозь серую пелену, и кажется, весь мир ей окутан, но он говорит: «Ситуация нормальная, рабочая. Закольцуем его (пожар), а вечером он от нас ушел, сегодня снова закольцуем, на большей площади».

В какие-то моменты, когда ветер меняет направление, становится совсем ничего не видно из-за дыма Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС отправили сюда 31 пожарного, еще около 30 человек – авиалесоохрана. Причем приезжают с других уголков области, с Серова, с Алапаевска и прочих. Есть еще три волонтера, ну и «местное ополчение».

Благодаря такой тактике, пожарным с ранцевыми огнетушителями не приходится бегать туда-сюда сотни метров по дымному лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто лично заинтересован остановить огонь – Александра Николаевна Михайленко. Эта бабушка вместе со всей семьей еще вчера уезжала из сада во время эвакуации, а сегодня, с пятью другими членами семьи, тушит пожар. Ее 10-летний внук все лето провел в саду. Тут свежий воздух, а он аллергик. И вдруг – пожар. Дым по всей округе.

В ход идет все, что может лить воду. Даже садовая лейка встала на вооружение пожарных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей оставили в городе, а взрослые – снова в сад. За дом еще несколько лет нужно выплачивать кредит, и она стоит с садовым шлангом, наполняет водой ранцевые огнетушители пожарным, чтобы им не приходилось наматывать по лесу лишние километры.

Иногда в лесу повисает полная тишина. Спасатели говорят, что это верный признак верхового пожара, и нужно уходить дальше, чтоб огонь не успел отрезать от своих Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приметно тоже самое делает ее сосед, Александр. Он ушел чуть дальше вглубь леса, и с садового шланга проливает почерневшую землю.

Уместных мужиков опыта в тушении лесных пожаров не много, но мотивация решает Фото: Алексей БУЛАТОВ

У самого переднего края – двое пожарных, и еще пара местных мужиков. Они ведрами и лейками носят «патроны» для ранцевого огнетушителя. Так, почти не прерываясь, спасатель проливает очаги огня. Другой, лопатой закапывает другие очаги. Удивительно то, как они работают в этих условиях.

Приходится проливать даже небольшие очаги. те, из которых огонь раздуваемый ветром, может снова пойти пожирать лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице – около +35С, еще этот жар отовсюду. Даже земля местами горячая. Видимость около 30 метров. Вдали трещат деревья. Пламя ползет по стволу вверх, дерево падает, и увлекает за собой другое. Ждем пока ветер сменит направление. После – гасят те небольшие очаги, что успели зародиться.

Добровольцы из числа садоводов, протягивают шланги вглубь леса, и стараются проливать землю как можно дальше, дольше удерживая огонь Фото: Алексей БУЛАТОВ

По дороге встречаю еще одну «Буханку», в ней четыре человека. Это усиление из Алапаевской Авиалесохраны. Один из них – Олег. Говорит, едут сюда на 5 дней. И ситуация такова, что если их прислали – значит она пока не улучшается.

В число "Народного ополчения" пришли и пожилые супруги Михайленко, ведь им еще 5 лет платить за свой домик в саду. Потому на тушение пожара вышли все взрослые, оставив детей в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едут молча, с собой только самое необходимое. Ранцевые огнетушители, и еда. Видно, что уже не впервые на лесных пожарах, и точно уж не в последний раз. Иду в сторону выезда, а они уезжают своей дорогой, прямо в серую, непроглядную пелену, туда, где вместе с бабушками вооруженной садовым шлангом, будут охранять лес от людей, а людей от леса.

На счастье садоводов, поблизости есть водоем для полива Фото: Алексей БУЛАТОВ

Береза выгорела дотла внутри аж до 3 метров вверх, и упала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местные мужики организовали поднос "патронов" для пожарных в глубине леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый сложный пожар - верховой. Передвигаясь по кронам деревьев, он может мгновенно перемещаться на огромные расстояния Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порой ветер, меняя направление, полностью заносит дымом единственную дорогу в сад Фото: Алексей БУЛАТОВ

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