Чем опасен смог, и кто находится в зоне риска: объясняет врач-пульмонолог

Смог накрыл Екатеринбург из-за пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 августа 2021 Екатеринбург накрыл смог, в воздухе чувствовался запах гари. По данным Свердловского ГУ МЧС причиной смога стали лесные пожары под городом Первоуральском. Сейчас там горит порядка 40 гектаров. Спасатели уже отчитались, что содержание вредных веществ в воздухе на данный момент не превышает норму. «КП-Екатеринбург» поговорила с врачом-пульмонологом Натальей Шваревой о том, чем опасен смог и как обезопасить себя от его воздействия.

-Смог – это дым и туман. Он опасен в первую очередь для детей, беременных и пожилых людей, потому что он может провоцировать осложнение дыхательной системы, - объясняет специалист. – Смог может вызывать бронхит и бронхиальную астму. Кроме того, он вреден для пожилых людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания.

Больше всего смога обычно по утрам, поэтому гулять людям, находящимся в зоне риска, лучше не в утреннее время. Наталья Шварева рекомендует эти прогулки сократить по времени, а по приходу домой умыться, прополоскать рот и нос.

Очень хорошо, когда в помещениях есть кондиционеры. В этом случае у человека есть возможность не открывать окна. Также стоит воспользоваться увлажнителем и очистителем воздуха.

Важно делать влажную уборку, пить много воды и кушать кисломолочные продукты, которые позволяют ощелачивать организм и снимать интоксикацию, если все-таки вы надышались смогом.

Астматики должны всегда пользоваться ингаляторами. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже есть базовая терапия, они должны ее принимать и не откладывать.

- Если у вас возникли какие-либо проблемы, осложнения, все-таки лучше сразу обратиться к доктору - делится Наталья Шварева.

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