Мэр Екатеринбурга рассказал, когда в городе прекратится смог

Смог над Екатеринбургом появился утром 18 августа. Фото: читатель "КП"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, когда в столице Урала прекратится смог, который окутал город из-за лесного пожара под Первоуральском. Напомним, смог появился утром 18 августа. По данным МЧС, вредные вещества в воздухе не превышают допустимой нормы, но горожанам все равно рекомендуют закрывать окна.

- Ситуация с запахом гари полностью разрешится через пару дней, - написал Алексей Орлов в своем Instagram. - Я думаю, вы сами чувствуете, что воздух стал чище. Это озеро глухое под Первоуральском. Оттуда тянет гарью.

Также глава Екатеринбурга рассказал о том, что стало причиной пожара под Первоуральском. По словам Орлова, он произошел из-за разведенного костра, от которого загорелся камыш.

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