Из-за пожара под Первоуральском Екатеринбург окутал смог

Смог особенно заметно в утренние часы. Фото: читатель "КП"

Утром, 18 августа в центре Екатеринбурга наблюдался смог. Как рассказали в ГУ МЧС, он связан с лесным пожаром, который бушует под Первоуральском.

В спасательном ведомстве добавили, что состояние воздуха в уральской столице контролируют специалисты инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга.

В ходе замеров специалисты не выявили превышения концентрации вредных веществ ни в одном из районов города. Несмотря на это, спасатели советуют екатеринбуржцам в утренние и ночные часы держать окна в квартирах и офисах закрытыми (в это время концентрация вредных веществ в воздухе особенно велика). Если вы все-таки решили открыть окна или форточки, то их обязательно нужно завесить мокрой марлей или любым другим тонким полотном. Также в МЧС посоветовали в период смогу есть больше фруктов и овощей и пить больше жидкости.

Напомним, из-за пожара под Первоуральском существовала угроза, что огонь перекинется на базу отдыха. Но спасателям удалось это предотвратить.

- Принимаются все меры к локализации и ликвидации данного пожара. Угрозы населенным пунктам нет, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.