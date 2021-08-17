Площадь природного пожара под Первоуральском выросла до 40 гектаров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь природного пожара под Первоуральском выросла с девяти до 40 гектаров. Из-за резких порывов ветра создавалась угроза того, что огонь перекинется на санаторий-профилакторий и садовые товарищества, которые находятся в двух километрах от эпицентра происшествия. Для этого спасатели проложили минерализированную полосу и провели опашку территории.

- В настоящее время площадь пожара составляет 40 га, угроза распространения пожара на базу отдыха ликвидирована. Мониторинг обстановки проводится при помощи беспилотной авиационной системы, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Администрация Первоуральска подготовила автобусы для эвакуации людей, если ситуация ухудшится. Также развернут пункт временного размещения на 100 человек. Всего в ликвидации крупного пожара участвуют 116 человек и 29 единиц техники.