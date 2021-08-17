Под Первоуральском спасатели тушат лесной пожар

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Под Первоуральском вспыхнул лесной пожар, площадь возгорания составляет порядка девяти гектаров, из-за порывов ветра огонь распространяется достаточно быстро. Примечательно, что сейчас существует реальная угроза распространения пожара на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое», который находится в двух километрах от эпицентра происшествия.

- Проведена опашка и прокладка минерализированной полосы. На защиту выставлены противопожарные посты численностью четыре единицы пожарной техники и 20 человек личного состава, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте возгорания развернули оперативный штаб, ведется мониторинг обстановки при помощи беспилотников. Напомним, накануне МЧС предупредило свердловчан об аномально жаркой погоде, которая установится в регионе до конца этой недели. Из-за чего в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность, при этом с 30 апреля в области введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня.