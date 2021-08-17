До конца недели в Свердловскую область придет аномально жаркая погода

Уральцам настоятельно рекомендуют не оставлять в такую погоду детей и животных в автомобилях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское МЧС предупредило жителей о том, что с 18 по 22 августа в регионе ожидается аномально жаркая погода. Из-за чего в отдельных районах ожидается высокая пожарная опасность, при этом с 30 апреля в области введен особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня.

- Лучше всего остаться дома. В течение дня рекомендуется держать закрытыми окна, особенно если они выходят на солнечную сторону. Использование кондиционера снижает риск перегрева. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкости, - посоветовали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также уральцам настоятельно рекомендуют не оставлять в такую погоду детей и животных в автомобилях. О любых чрезвычайных происшествиях необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы «101» или на единый номер вызова экстренных служб «112».