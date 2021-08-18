Лесной пожар под Первоуральском: площадь огня возросла до 40 га, а Екатеринбург окутал смог

Под угрозой оказались сады и санаторий. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Днем 17 августа под городом Первоуральском в Свердловской области вспыхнул лесной пожар. Первоначально его площадь составляла около девяти гекторов, но уже к вечеру, из-за мощных порывов ветра, она увеличилась до 40 га.

Кроме того, существовала угроза, что огонь перекинется на сады, расположенные в двух километрах от эпицентра лесного пожара, а также на санаторий-профилакторий «Озеро Глухое». Чтобы предотвратить распространение стихии, сотрудникам МЧС пришлось экстренно возводить минерализированную полосу. Так называют участки, очищенные до минерального слоя почвы (путем опашки). Таким способом предотвращают распространение лесных пожаров.

В тушении задействованы 116 спасателей. Фото: ГУ МЧС

К счастью, до садов и санатория пожар не дошел.

Спасатели проводили постоянный мониторинг обстановки при помощи дронов.

- На случай ухудшения обстановки администрацией городского округа Первоуральск подготовлены автобусы для эвакуации людей и развернут пункт временного размещения вместимостью 100 человек, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Для контроля обстановки был развернут оперативный штаб.

В ликвидации пожара задействованы 116 спасателей и 29 единиц специализированной техники.

Из-за лесного пожара Екатеринбург окутал смог. Фото: читатель "КП"

Утром 18 августа в Екатеринбурге наблюдался смог, а в воздухе чувствовался запах гари. Как рассказали в МЧС, это связано с лесным пожаром под Первоуральском. По словам спасателей, содержание вредных веществ не превышает нормы. Несмотря на это в МЧС рекомендуют в утренние и дневные часы не открывать окна. Также в ведомстве дали ряд простых советов, которые помогут горожанам справиться со смогом.