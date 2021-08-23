Лесные пожары под Первоуральском 2021: Минприроды назвали виновных

В районе СНТ «Мирный» в понедельник утром продолжали бороться с огнем 120 человек и 29 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Штиль и температурные рекорды, которые бьет Свердловская область последние несколько дней, дали о себе знать. Леса на Урале заполыхали. А дым от пожаров превратился в густой смог, опустившийся на Екатеринбург.

Серьезнее всего ситуация в минувшие выходные была в районе озера Глухое. Из-за разбушевавшейся стихии пламя стало подбираться к домам СНТ «Мирный». Сотрудники МЧС и Авиалесохраны начали эвакуацию людей. Те жители, которые отказались уезжать, бросились отбивать у огня свои участки.

- Они нам помогали, - говорит Роман Лежнин, директор Уральской базы авиационной охраны лесов. - Было выкинуто больше десяти шлангов для полива на минеральной полосе. Жители поили наших сотрудников и МЧС водой, оказывали помощь.

Не все жители СНТ «Мирный» решили эвакуироваться. Часть осталась, чтобы помочь бороться с огнем. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ЗАГОРЕЛОСЬ ВЫСОХШЕЕ БОЛОТО

Сложность в спасении «Мирного» заключалась в том, что земли вокруг озера Глухое — сплошное болото. Из-за жары оно высохло. На поверхности остался 40-сантиметровый слой сухого мха, по которому пламя с легкостью распространялось.

- Его невозможно было проливать водой, поэтому было решено бороться с огнем, создавая минерализованную полосу, через которое он не перейдет, и с помощью встречного поджога, - добавляет Роман Лежнин. - В такой ситуации это самый действенный способ тушения лесных пожаров.

В борьбе с огнем участвуют не только сотрудники МЧС и Авиалесохраны, но и волонтеры. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Благодаря этому из-за воздушной тяги одна стена огня на земле встречала другую и они буквально поглощали друг друга. Спасатели отмечают, что при самом неблагоприятном исходе огонь мог дойти и домов «Мирного». Но этого, к счастью, не случилось.

- Пожар на озере Глухом начался либо из-за туристов, либо из-за рыбаков. Чаще всего такое происходит из-за оставленного костра, - уточняет Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области.

ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ 29 ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Но лесной пожар в окрестностях озера Глухое — лишь один из множества, бушующих в Свердловской области. Самые серьезные очаги находятся сейчас в районе Первоуральска и Пышминского городского округа. В первом случае к утру понедельника горело 500 гектаров, во втором — 800.

- Всего на утро понедельника продолжало действовать 29 природных пожаров, - объясняет Алексей Кузнецов. - Все они обслуживаются. На севере Свердловской области тоже пожары есть. Завтра с облетом буду в Ивделе. Посмотрим, что там происходит.

Как и в случае с озером Глухое, во многих точках региона лесные пожары начались в болотистой местности. Это усложняет борьбу с ними, ведь не всякая техника пройдет по болоту.

- Трактор там тонет, - говорит Роман Лежнин. - Поэтому мы решили использовать новую технологию — цепляем трактор за танкетку и просто тащим ею трактор.

Чтобы погасить лесной пожар, спасатели подожгли лесной настил навстречу пламени. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК - ЧЕЛОВЕК

В Авиалесохране и Минприроды надеются, что уже со вторника ситуация начнет меняться. Синоптики обещали похолодание и дожди примерно с середины недели. Благодаря этому лесные пожары начнут затихать. Но вот смог над Уралом рассеется не сразу.

- Смог пройдет, когда наступит ветреная погода, - говорит Алексей Кузнецов. - Но хочу отметить, что превышений вредных веществ в атмосферном воздухе сегодня станциями качества не фиксируется.

В целом же, если сравнивать лесные пожары года 2021-го с лесными пожарами 2020-го, то в этот раз их больше в два раза, а площадь, охваченная огнем, больше в пять раз. Причем не только засуха и жара на это влияет, но и сами люди — любители пикников.

- Мы проводили рейды, порядка 120 мангалов потушили при патрулировании, - говорит Алексей Кузнецов. - В основном граждане сами соглашаются. Но где-то самим приходилось это делать.

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