Чтобы защитить СНТ «Мирный» от огня спасатели подожгли лесной настил навстречу пожару

Фото: МЧС по Свердловской области

Чтобы защитить СНТ «Мирный» под Екатеринбургом от огня спасатели накануне вечером, 22 августа, подожгли лесной настил навстречу лесному пожару. Для этого они дождались ослабления ветра и подготовили минерализованную полосу.

- Для недопущения распространения огня на садовое товарищество «Мирный» спасатели МЧС России и работники Авиалесохраны начали производить встречный пал, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - Чтобы избежать повторного возгорания спасатели проливают выжженную траву и деревья с помощью ранцевых огнетушителей.

Фото: МЧС по Свердловской области

Напомним, из-за того, что лесной пожар подобрался вплотную к дачным участкам, из садового товарищества «Мирный» были эвакуированы 83 человека, из них 12 детей.

Сейчас на месте пожара рабготает 121 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС 13 единиц техники, 77 человек личного состава. Спасатели следят за обстановкой с помощью беспилотных летательных аппаратов.