Проливка улиц и рейды против любителей разводить костры: как Свердловская область будет бороться со смогом

Запах гари распространился по всей столице Урала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утренний смог опускается на Екатеринбург уже почти неделю. Но в субботу, 21 августа, он был особенно густым. Столица Урала словно погрузилась в туман. А едкий запах гари стал проникать даже в квартиры. В связи с этим губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал оперативное совещание.

- Екатеринбург и другие города региона снова накрыл смог. Стоит запах гари из-за природных пожаров. Из-за аномальной для нас жары ситуация по-прежнему непростая, но полностью контролируемая, - отметил Евгений Куйвашев.

В частности, губернатор поручил главам муниципалитетов никуда не уезжать из территорий, за которые они отвечают. Они должны постоянно мониторить обстановку.

- На улицы вывести поливальную технику, потому что дороги и тротуары нагреваются, не успевают остыть. Людям очень тяжело, - добавил губернатор в поручении. - Следить за состоянием минерализованных полос.

Также губернатор поручил медикам быть готовыми к приему пациентов, которым стало плохо из-за жары. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Также специалисты министерства природных ресурсов должно держать под контролем качество воздуха и, совместно с министерством общественной безопасности и МЧС, заниматься ликвидацией лесных пожаров.

- Особое внимание – профилактике. Максимально привлечь правоохранителей к рейдам, - добавил губернатор. - Минздраву – быть готовыми к оперативному оказанию помощи людям с тепловыми ударами и с болезнями, которые обостряются в жару.

Впереди у Свердловской области еще несколько дней сильной жары. Как минимум в понедельник синоптики пообещали +35 градусов, причем без осадков.

- Смог же должен рассеяться к завтрашнему вечеру, - говорит Евгений Куйвашев. - В области всего сейчас действуют 17 природных пожаров, 12 – локализованы. Я прошу всех быть сейчас внимательными и осторожными. Мы прилагаем все усилия, чтобы справиться с огнем.

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