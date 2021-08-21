Посмотрите, как Екатеринбург с утра затянуло смогом

Волшебно и... дышать нечем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это снова случилось - рано утром Екатеринбург накрыл смог. Дымка с неприятным запахом гари наблюдалась по всей столице Урала. Словно туман, только не такой безвредный для здоровья. И виной всему, как обычно, лесные пожары, о чем накануне предупреждала Авиалесохрана:

- На территории Уральского федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Свердловской области.

Столицу Урала по утру опять затянуло смогом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а причиной того, что смог не рассеивается ветром, стало отсутствие того самого ветра. Штиль у нас продержится до вечера воскресенья.

- С 20 часов 16 августа до 20 часов 22 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - предупреждали синоптики в ФГБУ «Уральское УГМС». - Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Стойкий запах гари распространился утром в субботу по всему Екатеринбургу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог в Екатеринбург пришел от лесных пожаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ