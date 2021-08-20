Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Екатеринбург снова накроет смогом из-за бушующего пожара под Первоуральском. В регионе остается напряженной ситуация с лесными пожарами, которые распространились уже на территории 286 гектаров. Серьезное возгорание не могут потушить под Первоуральском, его площадь составляет порядка 70 гектаров, из-за чего уже несколько дней уральскую столицу накрывает смогом.

Также крупные очаги возникли под Камышловом в Пышминском районе, Серове, Новой Ляле и Шале. Обстановка осложняется отсутствием ветра и аномальной жарой, ожидается, что в выходные столбики термометров поднимутся до 36 градусов.

- Мы приняли решение бороться с огнем встречным палом. Это может привести к появлению дыма, который снова доберется до Екатеринбурга. Но спасатели говорят, что уже к завтрашнему утру пожары удастся локализовать, - отметил губернатор Свердловской области в своем Instagram.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Глава региона заверил, что ситуация находится под контролем, и, чтобы сохранить эту уверенность, он призвал уральцев не жечь костры на открытых местах из-за действующего особого противопожарного режима, кроме того, возникший пожар из-за костра может привести виновника к уголовной ответственности.

В предстоящие выходные полиция вместе с городским и областным лесничествами начнут профилактические рейды в лесах на территории Екатеринбурга. Оштрафованными рискуют оказаться любители пожарить шашлыки на мангале