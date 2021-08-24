Из-за пожара под Ревдой закрыли 26 километров трассы «Екатеринбург – Пермь»

В ликвидации крупного лесного пожара участвует 71 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за лесного пожара, который вспыхнул у Волчихинского водохранилища, перекрыли движение между Первоуральском и Ревдой, по трассе расстояние между ними составляет чуть больше 13 километров.

- Также по уточненной информации перекрыт участок автомобильной дороги Р-242 «Екатеринбург – Пермь» с 300 км по 326 км. Хотя изначально было закрыто восемь километров трассы. Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации крупного лесного пожара участвует 71 человек авиалесоохраны, администрации, пожарных и добровольцев. На место отправили 17 единиц техники. Предварительно, площадь возгорания составляет 50 гектаров.