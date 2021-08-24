Как это было: фоторепортаж с лесного пожара у федеральной трассы «Екатеринбург – Пермь»

Огонь уничтожает лес под Первоуральском уже больше недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

С середины августа под Первоуральском в 40 километрах от Екатеринбурга, на границе Европы и Азии горит лес. К 18 августа площадь пожара составила 40 гектаров, а к 24 числу – превысила полсотни гектаров.

Трассу днем окутало дымом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эти дни погода в Свердловской области начала бить температурные рекорды, несколько дней подряд воздух прогревается до отметки в +35 градусов. Поэтому любое неосторожное обращение с огнем приводит к печальным последствиям.

Несколько часов по трассе могли передвигаться только спецслужбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил цифры: в регионе бушуют 29 лесных пожаров, самые крупные – под Первоуральском и Камышловом. Во вторник к ним добавился пожар под Каменском-Уральским, с которым, впрочем, спасатели справились оперативно.

Поле после огненной атаки Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот в районе Волчихинского водохранилища ситуация вышла из-под контроля: огонь к 15 часам 24 августа подобрался вплотную к федеральной трассе «Екатеринбург – Пермь». Из-за этого сотрудники ГИБДД на четыре часа перекрыли автодорогу для движения всех видов транспорта.

Непростая смена 24 августа 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала транспорт пустили в объезд через Первоуральск, а затем и вовсе полностью ограничили проезд на участке с 300 по 326 километр трассы. К тому же перекрыли несколько километров дороги между Первоуральском и Ревдой.

Пейзаж напоминает фильм Тарковского "Иваново детство" Фото: Алексей БУЛАТОВ

На тушение пожара бросили силы МЧС, военных, волонтеров и местных жителей. Сотни специалистов отправили на борьбу с огнем в жуткую жару. Дым от пожара было видно из Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды и десятков других населенных пунктов к западу от уральской столицы. Губернатор Свердловской области отправил на место ЧП главу Первоуральска Игоря Кабеца.

Опаленный стихией православный крест в уральском лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозам синоптиков 24 августа вечером местами в Свердловской области пройдут дожди, а 25 августа в регионе ожидаются ливни, грозы и град. Поэтому пожары постепенно должны сойти на нет. Пока же обстановка остается сложной.

Уничтоженный огнем лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько часов на трассе работали пожарные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одно из мест дислокации спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым от пожара был виден с западной окраины Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дым был виден с десятков садовых товариществ, расположенных в этой местности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробка наблюдалась в обе стороны федеральной трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Движение открыли в 19 часов по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

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