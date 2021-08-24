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Происшествия24 августа 2021 16:48

Жителей Каменска-Уральского напугал крупный пожар у федеральной трассы

Горит лес вдоль Барабановского тракта
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Пожар вплотную приблизился к федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано Каменск-Уральский»

Пожар вплотную приблизился к федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано Каменск-Уральский»

Под Каменском-Уральским пожар вплотную приблизился к федеральной трассе Екатеринбург - Курган. Местные жители сообщают о возгораниях вдоль Барабановского тракта и деревни Монастырка.

- Горит, кстати в нескольких местах, в районе брошенных садов, за Южным, вдоль объездной с другой стороны, и за гостиницей «Мираж». Трактор роет противопожарные рвы для локализации, - пишут в соцсетях местные жители.

В областном управлении ГИБДД сообщали о кратковременном ограничении движения на федеральной трассе Екатеринбург - Курган с 97 по 106 километр. Сейчас движение осуществляется в прежнем режиме.

В Свердловской области площадь природных пожаров увеличилась до 3538 гектаров. Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано Каменск-Уральский»

В Свердловской области площадь природных пожаров увеличилась до 3538 гектаров. Фото: группа «ВКонтакте» «Подслушано Каменск-Уральский»

В данный момент пожарные борются с крупным пожаром у Волчихинского водохранилища. Там пришлось закрыть дорогу между Первоуральском и Ревдой.

Пожар под Каменском-Уральским
ЧППроисшествия: ЧП