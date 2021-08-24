Из-за крупного пожара под Ревдой из коллективных садов эвакуировали 30 человек

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за крупного лесного пожара, который возник под Ревдой, недалеко от Волчихинского водохранилища, спасатели эвакуировали 30 человек из коллективного сада «Флюс». Их временно разместят на базе школы №16 в селе Новоалексеевское.

- К месту пожара направлены два пожарных поезда со станции «Екатеринбург-Сортировочный» и поселка Кузино. Для разведки обстановки в зоне действия пожара используются беспилотные летательные аппараты, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, серьезный пожар вспыхнул днем 24 августа. По предварительным данным, площадь возгорания составляет порядка 50 гектаров. По поручению Евгения Куйвашева, на место выехал глава Первоуральска Игорь Кабец. Также к ликвидации возгорания привлекли вертолет Ми-8. С воздуха на полыхающий лес сбросили тонны воды.