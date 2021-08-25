В борьбе с огнем задействованы 191 человек и 45 единиц техники
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем 24 августа в Свердловской области лесные пожары добрались до горы Волчиха. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
- Работы по тушению пожара в Первоуральском городском округе продолжаются. Вертолетом Ми-8 было совершено 12 сливов для предотвращения огня, - говорится в сообщении.
Пожар подошел вплотную к трассе «Екатеринбург — Пермь» к 15:00 24 августа. Сначала транспорт пустили в объезд через Первоуральск. А позже движение на участке с 300 по 326 километр трассы перекрыли.
Сначала транспорт пустили в объезд через Первоуральск, а потом движение и вовсе перекрыли
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером проезд уже открыли. Спасатели отмечают, что угроза распространения пожара на садовые товарищества ликвидирована. Все дома сохранены. Информации о пострадавших от огня нет.
В борьбе с огнем задействованы 191 человек и 45 единиц техники от Авиолесоохраны, Лесничества, МЧС России, Администрации, полиции и добровольцев. Также в тушении принимает участие два пожарных поезда и авиация спасателей.
К 18 августа площадь пожаров в регионе составила 40 гектаров, а к 24 числу – превысила полсотни гектаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области на границе Европы и Азии лес начал гореть в середине августа. К 18 августа площадь пожара составила 40 гектаров, а к 24 числу – превысила полсотни гектаров. В эти дни жара в регионе начала бить температурные рекорды. Несколько дней отметка термометра достигала +35 градусов.
Спасатели предупреждают, что 25 августа в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и град. Также синоптики прогнозируют ветер до 25 метров в секунду. Благодаря такой погоде пожары постепенно должны сойти на нет. Однако пока обстановка остается сложной.
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