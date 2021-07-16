Пироманку, которая заживо сожгла бездомного, привезли в суд

Следователи будут ходатайствовать об аресте девушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга доставили 33-летнюю Анну Шехереву. Девушку обвиняют в том, что она заживо сожгла бездомного, которого случайно встретила на улице Луначарского. В тот день Анна шла с приятелем и увидела двух мужчин, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Рядом с одним из них лежала бутылка с морилкой. По версии следствия, Анна взяла эту жидкость, облила ей бездомного и подожгла. После этого девушка скрылась.

Анну искали полтора месяца. О ее задержании стало известно 16 июля. Анну поймали в квартире ее приятеля на Уралмаше. У себя дома девушка не появлялась.

СК предъявил девушке обвинение по статье "Убийство с особой жестокостью, совершенное из хулиганских побуждений в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

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