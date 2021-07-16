Анне должны предъявить обвинение в убийстве. Фото: соцсети

В Екатеринбурге задержали 33-летнюю Анну Шехереву. Красавицу подозревают в том, что она заживо сожгла человека.

По уточненным данным, мужчина, которого девушка заживо сожгла, не был ей знаком. Погибший являлся бездомным.

- Девушка возвращалась из гостей со своим другом. Находилась в нетрезвом состоянии. В этот момент она увидела двух мужчин, лежащих у скамейки. Рядом с одним из них лежала бутылка с морилкой. Девушка облила бездомного этой жидкостью, а затем подожгла, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

К счастью, второй мужчина, который в этот момент лежал у скамейки, не пострадал. Во время произошедшего он не проснулся, так как был сильно пьян.

В ближайшее время Анне должны предъявить обвинение в убийстве человека.