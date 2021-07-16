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Происшествия16 июля 2021 7:10

В Екатеринбурге задержали девушку, подозреваемую в поджоге незнакомца

33-летнюю Анну Шехереву объявляли в розыск
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Алина СУРИНААлина СУРИНА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Анну разыскивали больше месяца Фото: соцсети

Анну разыскивали больше месяца Фото: соцсети

В Екатеринбурге на днях задержали 33-летнюю Анну Шехереву, ранее объявленную в розыск из-за подозрения в совершении особо тяжкого преступления.

- Действительно, Анна Шехерева была задержана в Екатеринбурге, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела СКР по Октябрьскому району Вячеслав Бабушкин.

Напомним, в каком именно преступлении подозревается Анна, силовики не раскрывают. Но, как ранее «КП-Екатеринбург» рассказывал источник в правоохранительных органах, полиция пыталась установить местоположение екатеринбурженки в связи с ее возможной причастностью к жестокому убийству 23-летнего парня.

Следствие предполагает, что в мае, рядом с домом по адресу Луначарского,185, Анна облила незнакомца воспламеняющейся жидкостью и подожгла. У молодого человека было повреждено 60% кожи на теле и лице. Он скончался в больнице.

Девушка подозревается в особо тяжком преступлении Фото: соцсети

Девушка подозревается в особо тяжком преступлении Фото: соцсети

По уточненным данным, погибший мужчина являлся бездомным.

Недавно в розыск также объявляли знакомого Анны Шехеревой - 34-летнего Александра Неуймина. Следователи уверены, что мужчина был очевидцем убийства. В ближайшее время Анне должны предъявить обвинение в убийстве человека.

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