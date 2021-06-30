В Екатеринбурге объявили в розыск знакомого красавицы, которая заживо сожгла приятеля

Фото: СК по Свердловской области

В Екатеринбурге объявили в розыск 34-летнего Александра Неуймина - знакомого Анны Шехеревой, которая подозревается в особо тяжком преступлении. Следователи уверены, что мужчина был очевидцем убийства.

- Устанавливается местонахождение знакомого А. Шехеревой - Александра Сергеевича Неуймина, 1987 года рождения, который, по имеющимся сведениям, является очевидцем совершенного особо тяжкого преступления и обладает значимой для следствия информацией, - рассказали в СК по Свердловской области.

Напомним, что в чем именно подозревается девушка, силовики не раскрывают. Но, как ранее «КП-Екатеринбург» рассказывал источник в правоохранительных органах, полиция пыталась установить местоположение Анны в связи с ее возможной причастностью к жестокому убийству 23-летнего парня.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Следствие предполагает, что она облила своего знакомого воспламеняющейся жидкостью и подожгла. У пострадавшего было повреждено 60% кожи. Как следует из недавнего сообщения следователей, парень скончался.

Следствие СКР и полиция обращаются ко всем, кто располагает какими-либо данными о вероятном местонахождении Анны Шехеревой и ее знакомого Александра Неуймина с просьбой сообщить об этом по телефону в Екатеринбурге: 8(343)356-42-07 или по линии «102» (02). Конфиденциальность гарантируется.