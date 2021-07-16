Жительнице Екатеринбурга грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: личная страница обвиняемой во «ВКонтакте»

Следственный комитет и полиция Екатеринбурга раскрыли детали задержания 33-летней Анны Шехеревой, которую обвиняют в убийстве бездомного. По версии следствия, 24 мая свердловчанка сожгла заживо мужчину на улице Луначарского. Почти два месяца Шехерва была в розыске. Нашли ее в квартире приятеля на Уралмаше.

- Она облила потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью из двух бутылок, находившихся рядом с молодым человеком, после чего подожгла указанную жидкость зажигалкой. В результате потерпевший получил обширные термические ожоги. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось - он скончался на следующий день, - пояснили в СУ СКР по Свердловской области.

В ближайшее время судом будет решён вопрос об аресте женщины. Фото: личная страница обвиняемой во «ВКонтакте»

Сейчас Шехерева находится в изоляторе, ожидается, что следствие обратится в суд с ходатайством об ее аресте. Анне грозит до 20 лет лишения свободы.

- Ее поимке предшествовала продолжительная и масштабная отработка сыщиками мест возможного нахождения фигурантки и всех ее связей, - добавили в УМВД.

Отметим, что в розыск также объявляли знакомого Анны Шехеревой - 34-летнего Александра Неуймина. Следователи уверены, что мужчина был очевидцем убийства.